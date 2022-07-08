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2 часа назад

Боль в руках назвали признаком серьезной болезни

Мария Иглина

Пластический и реконструктивный хирург Дэвид Колен заявил, что боль в руках может быть причиной серьезной болезни. Подробнее об этом эксперт рассказал в беседе с изданием Eat This, Not That!

Боль в руках назвали признаком серьезной болезни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, Колен заявил, что онемение и покалывание в кистях являются признаком ишемии. По его словам, у людей с ишемией рук недостаточное кровоснабжение приводит к тому, что пальцы становятся болезненно холодными, онемевшими и бледными или даже синеватыми. А совсем небольшие раны могут загноиться до такой степени, что простой порез от бумаги превращается в болезненную язву.

К ишемии рук могут привести травмы, отек стенки кровеносного сосуда, тромбы, атеросклероз, синдром Рейно. Для точной диагностики необходимо обратиться к врачам с опытом микрососудистой хирургии.

Ранее врач назвала утренний кашель признаком опасного заболевания.

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