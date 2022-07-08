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3 часа назад

Мужчина в 375 раз превысил дозу витамина D и попал в больницу

Даша Краснова

Житель Великобритании в 375 раз превысил дозу витамина D и попал в больницу. В течение месяца он бесконтрольно принимал витаминный коктейль из 20 биодобавок. Об этом сообщает Daily.

Мужчина в 375 раз превысил дозу витамина D и попал в больницу
Фото: unsplashunsplash

Мужчина начал принимать витамины по совету своего диетолога. В список попали пробиотики, минеральные вещества, омега-3, витамины В2, В9, С, К2 и витамин D в огромных дозах. Через месяц у мужчины начал болеть живот, появились судороги в ногах, тошнота и рвота, диарея, шум в ушах, сухость во рту и жажда.

Британец прекратил прием витаминов, но симптомы не прошли. За три месяца он похудел на 12 килограммов. Его госпитализировали и начали комплексное обследование. Результаты анализов показали острые проблемы с почками из-за гиперкальциемии, которую вызывает передозировка витамина D.

Мужчина провел в больнице больше недели. Через два месяца уровень кальция вернулся к норме, но витамин D по-прежнему слишком высокий.

До этого мы рассказывали, какие витамины и препараты нельзя после 50 лет.

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