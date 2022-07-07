Какие витамины и препараты нельзя после 50 лет

По мере старения организма, меняются многие процессы, в том числе и то, как всасываются и действуют лекарства. Кроме того, замедляется система кровообращения, печень и почки могут работать медленнее, что влияет на то, как лекарства расщепляются и выводятся из организма. Поэтому с возрастом появляются витамины и лекарства, с которыми надо быть осторожнее. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Травяные стимуляторы

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В отношении многих травяных стимуляторов для тех, кому за 50, врачи советуют быть осторожными. Многие из них вызывают вазоконстрикцию (сужение просвета кровеносных сосудов) и связанную с ней гипертонию. Например, гинкго билоба, женьшень, сибирский женьшень, гуарана — эти продукты содержатся в энергетических напитках.

Железо

Железо — это минерал, содержащийся во многих поливитаминах, разработанных для женщин репродуктивного возраста, однако добавки железа, как правило, не нужны женщинам в постменопаузе и женщинам старше 50 лет. Хотя железо играет важную роль в формировании эритроцитов, потребление избыточного железа может повлиять на усвоение цинка и способствовать возникновению неприятных желудочно-кишечных симптомов, таких как запор, диарея, тошнота, рвота и боль в животе.

Витамины группы B

После 50 лет стоит с осторожностью принимать витамины группы В. В частности, витамин B3 (ниацин) и витамин B9 (фолиевая кислота) могут накапливаться и создавать нагрузку на печень, когда она пытается вывести излишки из кровотока. Поскольку многие люди в первую очередь обеспокоены получением достаточного количества B12 из-за его пользы для мозга и клеток крови, я бы посоветовал принимать только B12 и пропустить остальные витамины группы B.

Корень солодки

Исследования показывают, что корень солодки может повышать кровяное давление и вступать в реакцию с лекарствами, регулирующими кровяное давление. Корень солодки также может снизить уровень калия, который помогает регулировать кровяное давление.