Хирург объяснил, как распознать первые признаки варикоза

Сосудистый хирург и флеболог Андрей Панков рассказал, как распознать первые признаки варикоза и что после этого необходимо предпринять. Подробностями эксперт поделился в интервью для YouTube-канала Сеченовского университета.
В первую очередь, отметил медик, необходимо присмотреться к окружению:
"Если много родственников имели варикоз, то высок риск развития заболевания и у вас. Особенно это касается женщин в период беременности, когда нагрузка на венозную систему возрастает, в подавляющем большинстве случаев варикоз возникает после родов. Во-вторых, нужно посмотреть визуально: если появились бугорки, большие вены, то нужно обратиться к флебологу, чтобы проверить, нет ли там тромбов".
Медик также рассказал о способах лечениях заболевания вен. Первый — назначение таблеток и мази, второй — хирургический. Последний метод используется при запущенных стадиях.