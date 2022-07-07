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2 часа назад

Хирург объяснил, как распознать первые признаки варикоза

Мария Иглина

Сосудистый хирург и флеболог Андрей Панков рассказал, как распознать первые признаки варикоза и что после этого необходимо предпринять. Подробностями эксперт поделился в интервью для YouTube-канала Сеченовского университета.

Хирург объяснил, как распознать первые признаки варикоза
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, отметил медик, необходимо присмотреться к окружению:

"Если много родственников имели варикоз, то высок риск развития заболевания и у вас. Особенно это касается женщин в период беременности, когда нагрузка на венозную систему возрастает, в подавляющем большинстве случаев варикоз возникает после родов. Во-вторых, нужно посмотреть визуально: если появились бугорки, большие вены, то нужно обратиться к флебологу, чтобы проверить, нет ли там тромбов".

Медик также рассказал о способах лечениях заболевания вен. Первый — назначение таблеток и мази, второй — хирургический. Последний метод используется при запущенных стадиях.

Ранее онколог перечислил необычные симптомы рака.

Новости,Андрей Панков,
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