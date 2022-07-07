Хирург объяснил, как распознать первые признаки варикоза

"Если много родственников имели варикоз, то высок риск развития заболевания и у вас. Особенно это касается женщин в период беременности, когда нагрузка на венозную систему возрастает, в подавляющем большинстве случаев варикоз возникает после родов. Во-вторых, нужно посмотреть визуально: если появились бугорки, большие вены, то нужно обратиться к флебологу, чтобы проверить, нет ли там тромбов".