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3 часа назад

Онколог перечислил необычные симптомы рака

Мира Маркина

Внезапная боль и изменение цвета кожи должны насторожить человека, считает онколог Иван Карасев. В своем Telegram-канале эксперт перечислил несколько признаков развития онкологических заболеваний, которые пациенты часто игнорируют.

Онколог перечислил необычные симптомы рака
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если вы отмечаете появление внезапных ноющих болей, которые долго не проходят, онколог рекомендовал не откладывать визит к врачу. Также должны насторожить неприятные ощущения при глотании и боль в желудке – через один-два часа после приема пищи и ночью.

Землистый цвет лица или желтушный оттенок кожи могут появиться вследствие развития онкологического заболевания. В первом случае на фоне железодефицита и злокачественного новообразования в кишечнике, во втором – при опухоли головки поджелудочной железы.

Повышение температуры на протяжении недели, снижение веса без причин – повод пройти обследование у врача, считает онколог Карасев.

«Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то, возможно, это симптом паранеопластического синдрома. По-простому это проявление онкологического заболевания. Особенно пристально надо следить за потерей веса больше пяти-семи килограммов за месяц», — отметил врач.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие папилломы могут быть опасны.

Новости,Иван Карасев,
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