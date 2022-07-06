Онколог рассказала, какие папилломы могут быть опасны

Эксперт рассказала, что папилломы опасны в том случае, если человек их травмирует. Она посоветовала удалять их и проводить гистологическое исследование.

"В целом папилломы стоит удалять из эстетических соображений. Так как со временем образований может становиться все больше и больше и это, конечно, некрасиво. Иногда мне приходится удалять до 300 штук только в одной зоне – вокруг шеи и до ключиц"

Она также добавила, что у детей также могут появиться папилломы. Они могут заразиться от родителей или через слизистые, а также травмы и ссадины. У детей папилломы удалять нужно из-за того, что у них слабый иммунитет, поэтому образований может стать больше. Кроме того, они могут мешать и болеть.