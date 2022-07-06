Кардиолог рассказал, как вести себя в жару

Терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рассказал, что делать в жару, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Гипертоникам, чье давление зависит от погоды, кардиолог посоветовал большую часть времени находиться в помещении с кондиционером. Также не стоит самостоятельно отменять какие-либо лекарства.

Тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, врач предостерег от длительных прогулок под солнцем.

"Физическая нагрузка важна, но нужно выбирать маршруты без солнца. Утром или вечером можно гулять, когда солнце поменьше"

По его словам, нужно выпивать пол-литра воды каждые полчаса, если вы на протяжении долгого времени находитесь на жаре.

"Главное много не загорать, потому что риск меланомы очень высок даже если использовать солнцезащитный крем с SPF 50. А его нужно использовать обязательно всем"

Кардиолог добавил, что тепловой удар может случится не только на солнце. Например, если при 35-градусной жаре человек сидит в тени и носит головной убор, то он все равно подвержен риску теплового удара.