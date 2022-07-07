Раскрыта польза популярного советского тренажера

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о пользе популярного в СССР тренажере диске здоровья. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".
В первую очередь эксперт отметил, что этот диск позволяет тренировать координацию движений. И рассказал об еще одном полезном свойстве:
"Если мы добавим к вращению небольшое сгибание колен, мы получим замечательное силовое упражнение на нижние конечности".
При этом медик предупредил, что во время этого упражнения корпус должен быть в вертикальном положении, не сутулиться. Необходимо совершать небольшие короткие движения ног и таза относительно корпуса, не поворачиваясь всем телом.
Во время занятий на диске работают квадратные мышцы поясницы, косые и прямые мышцы живота. Также при сгибании коленей нагрузка приходится на мышцы ног.