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4 часа назад

Раскрыта польза популярного советского тренажера

Мария Иглина

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о пользе популярного в СССР тренажере диске здоровья. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".

Раскрыта польза популярного советского тренажера
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В первую очередь эксперт отметил, что этот диск позволяет тренировать координацию движений. И рассказал об еще одном полезном свойстве:

"Если мы добавим к вращению небольшое сгибание колен, мы получим замечательное силовое упражнение на нижние конечности".

При этом медик предупредил, что во время этого упражнения корпус должен быть в вертикальном положении, не сутулиться. Необходимо совершать небольшие короткие движения ног и таза относительно корпуса, не поворачиваясь всем телом.

Во время занятий на диске работают квадратные мышцы поясницы, косые и прямые мышцы живота. Также при сгибании коленей нагрузка приходится на мышцы ног.

Ранее врач назвал лекарства, которые опасно пить в жару.

Новости,Сергей Агапкин,
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