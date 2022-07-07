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3 часа назад

Врач назвал лекарства, которые опасно пить в жару

Рамблер

Прием анальгетиков и некоторых других препаратов в жару может негативно отразиться на здоровье, предупреждает кардиолог, терапевт Азизхон Аскаров. Его слова публикует издание «Аргументы и факты».

Врач назвал лекарства, которые опасно пить в жару
Фото: unsplash.comunsplash.com

Скачки артериального давления, потерю сознания, появление одышки и нехватки воздуха может спровоцировать прием лекарств, влияющих на сердечно-сосудистую, дыхательную и мочевыделительную систему.

«Сгущают кровь препараты для похудения, гормональные средства, препараты-анальгетики, так называемые нестероидные противовоспалительные средства. Они также могут быть причиной резкого изменения артериального давления, перебоев в работе сердца, болей в животе», — предупредил кардиолог.

Не менее опасны в жару мочегонные средства. Их часто назначают гипертоникам и «сердечникам». Однако бесконтрольный прием таких препаратов может спровоцировать опасное состояние – обезвоживание.

Эксперт рекомендовал обратиться за консультацией к лечащему врачу в случае появления специфических симптомов.

Ранее «Рамблер» писал, почему вчерашний чай опасен для печени и желудка.

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