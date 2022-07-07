Самый дорогой в мире препарат для лечения СМА появился в России

Сейчас стоимость одной дозы «Золгенсмы» составляет более двух миллионов рублей. Это самый дорогой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии в мире. При лечении СМА ребенку необходимо однократное введение препарата. В Морозовской детской больнице в Москве и в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей уже использовали три упаковки лекарства.