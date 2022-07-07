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48 минут назад

Самый дорогой в мире препарат для лечения СМА появился в России

Мира Маркина

Препарат «Золгенсма» швейцарской компании Novartis появился в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр развития перспективных технологий.

Самый дорогой в мире препарат для лечения СМА появился в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас стоимость одной дозы «Золгенсмы» составляет более двух миллионов рублей. Это самый дорогой препарат для лечения спинальной мышечной атрофии в мире. При лечении СМА ребенку необходимо однократное введение препарата. В Морозовской детской больнице в Москве и в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей уже использовали три упаковки лекарства.

Препарат «Золгенсма» был зарегистрирован в России в конце прошлого года.

Ранее «Рамблер» писал о том, как облегчить жизнь при артрите.

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