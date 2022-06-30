Медики: как облегчить жизнь при артрите без лекарств

Ревматоидный артрит портит жизнь сотням тысяч людей по всему миру. Однако есть способы повысить качество жизни при этом непростом диагнозе. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Ревматоидный артрит — продолжительное заболевание, при котором иммунная система заставляет организм атаковать самого себя, вызывая боли и скованность суставов.

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Эта форма артрита, которая часто начинается в возрасте от 40 до 50 лет, имеет тенденцию поражать руки, запястья и колени.

Ученые пока не пришли к точному выводу относительно причин возникновения артрита, однако считается, что в группе риска находятся курящие, кофеманы и те, у кого в семье уже были подобные диагнозы. Известно также, что женщины заболевают в три раза чаще, чем мужчины.

Лекарство еще не найдено, но методы лечения доступны и доказано, что они помогают замедлить прогрессирующее состояние.

Новые методы

Больные ревматоидным артритом часто страдают от усталости

Неприятные ощущения сопровождают их почти всегда и значительно ухудшают качество жизни. Это влияет на их способность концентрироваться, работать и самостоятельно решать бытовые вопросы. И если более яркие симптомы болезни можно снять лекарствами, то усталость редко поддаются подобному лечению.

Исследователи из университетов Абердина и Глазго изучили, как снизить усталость у этих пациентов. Они сравнили три метода помощи, предложенные 368 людям с различными воспалительными ревматическими заболеваниями.

Участникам были предоставлены программы физической активности, когнитивно-поведенческая терапия или традиционный уход при таком диагнозе.

У тех, кто занимался физическими упражнениями, было пять 45-минутных индивидуальных занятий в течение 30 недель, в то время как у тех, кто занимался разговорной терапией, за тот же период было в среднем восемь сеансов. Третья группа получила традиционные рекомендации.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто проходил лечебную физкультуру, значительно снижался уровень усталости по сравнению с теми, кто получал обычный уход.

По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet Rheumatology, положительный эффект сохранялся в течение шести месяцев после завершения лечения.

При этом участники исследования сообщили об улучшении сна, психического здоровья и качества жизни по сравнению с теми, кто получал обычную помощь.

Профессор Нил Басу, руководивший большей частью исследований в Абердинском университете, а сейчас работающий в Университете Глазго, сказал:

«Наше исследование предоставляет новые доказательства того, что некоторые немедикаментозные вмешательства могут быть успешно и эффективно проведены неспециалистами...

Обнадеживает тот факт, что вмешательства привели к улучшению состояния участников даже через шесть месяцев после окончания лечения».

Что делать

Таким образом, исследование доказало, что лечеьная физкультура помогают уменьшить воспалительный процесс увеличить подвижность суставов.

При любой стадии ревматоидного артрита регулярные физические нагрузки оказывают положительное влияние на функциональность суставов. Упражнения помогают укрепить костную ткань, снизить боль, увеличить мышечную силу, улучшают общее состояние организма.

Для кистей рук есть несколько эффективных упражнений:

"Положите кисти перед собой, рядом друг с другом, попеременно поворачивая их вверх-вниз;

Положите кисти на стол и поднимайте-опускайте сначала их, затем только пальцы;

Вытяните руки, сжатые в кулак, вперед. Вращайте кисти по и против часовой стрелки;

Поставьте локти на стол, сожмите ладони и разводите-сводите локти, не отрывая от поверхности;

Каждым из пальцев делайте движения вверх-вниз, вправо-влево и по кругу;

Сжимайте-разжимайте мягкий шарик в руке, катайте его по поверхности.

Каждое из упражнений желательно выполнять 5-7 раз. При этом во время занятий не должно быть болевых ощущений.", — предлагают эксперты портала sustavzdorov.ru.

Общероссийская общественная организация инвалидов

«Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» подготовила памятку с основными рекомендациями и упражнениями для больных:

www.revmo-nadegda.ru

Для ног обычно предлагаются следующие упражнения:

Велосипед;

Лежа на спине согнуть ногу в коленном суставе, не отрывая стопу от пола;

Круговые движения прямой ногой;