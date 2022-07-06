Развеян популярный миф об общем наркозе

В массовой культуре растиражирован миф о том, что под общим наркозом «спит» только тело, а мозг остается бодрствовать. Но это совершенно не так, отмечает анестезиолог-реаниматолог Андрей Мелешко. На 10 неудобных вопросов об анестезии врач ответил, став гостем YouTube-канала Сеченовского университета.
Эксперт опроверг мнение о том, что находящийся под наркозом пациент может запомнить детали операции и чувствовать происходящие с ним манипуляции.
«Кто-то из пациентов говорит, что помнит, как стояли врачи, что они делали, но я думаю, что это просто сон. В течение дня мы можем что-то делать, а потом нам это снится. То же самое и в этой ситуации», — объяснил врач.
Так же Андрей Мелешко вспомнил несколько случаев с пациентами, которые были в реанимации. Некоторым из них казалось, что они «видели» своих умерших родственников в критических момент, а кто-то – себя со стороны.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач развеял миф об эффективности анальгетиков при головной боли.