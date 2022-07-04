Врач развеял миф об эффективности анальгетиков против мигрени

Врач-невролог Александр Комаров сказал, что вопреки распространенному мнению, прием анальгетиков или спазмолитиков не является хорошим способом борьбы с пульсирующей головной болью. Его слова передает "Слово и Дело".
Эксперт утверждает, что такие препараты не оказывают влияния на саму мигрень, а лишь немного убирают неприятные ощущения.
Врачи прописывают пациентам с мигренью особые препараты — триптаны. Их нужно принимать непосредственно в момент развития синдрома.
«Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны, принимают их, запивают большим количеством воды. Первые спазмы блокируются, а синдром не развивается дальше. Если головная боль развивается, то триптаны не помогут и надо перетерпеть», — уточнил Комаров в беседе с изданием News.Ru.
До этого мы рассказывали, как отличить мигрень от другой головной боли.