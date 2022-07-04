Врач развеял миф об эффективности анальгетиков против мигрени

«Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны, принимают их, запивают большим количеством воды. Первые спазмы блокируются, а синдром не развивается дальше. Если головная боль развивается, то триптаны не помогут и надо перетерпеть», — уточнил Комаров в беседе с изданием News.Ru.