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1 час назад

Врач развеял миф об эффективности анальгетиков против мигрени

Даша Краснова

Врач-невролог Александр Комаров сказал, что вопреки распространенному мнению, прием анальгетиков или спазмолитиков не является хорошим способом борьбы с пульсирующей головной болью. Его слова передает "Слово и Дело".

Врач развеял миф об эффективности анальгетиков против мигрени
Фото: unsplashunsplash

Эксперт утверждает, что такие препараты не оказывают влияния на саму мигрень, а лишь немного убирают неприятные ощущения.

Врачи прописывают пациентам с мигренью особые препараты — триптаны. Их нужно принимать непосредственно в момент развития синдрома.

«Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны, принимают их, запивают большим количеством воды. Первые спазмы блокируются, а синдром не развивается дальше. Если головная боль развивается, то триптаны не помогут и надо перетерпеть», — уточнил Комаров в беседе с изданием News.Ru.

До этого мы рассказывали, как отличить мигрень от другой головной боли.

Новости,Александр Комаров,
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