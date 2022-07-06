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1 час назад

Британка побывала в больнице 500 раз из-за редкой болезни

Мария Каткова

Девушка из-за редкой болезни побывала в больнице 500 раз за последние 9 лет. Ее историю рассказали журналисты в Daily Mirror.

Британка побывала в больнице 500 раз из-за редкой болезни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Наташа Коутс страдает сильной аллергией. Впервые анафилактический шок произошел у нее в 18 лет. Она была на мероприятии и почувствовала себя плохо, а затем уехала в больницу. Коутс была уверена, что больше такого не повторится, но в течение двух недель она попадала в больницу 9 раз.

Врачи выяснили, что она больна синдромом активации тучных клеток. При контакте с аллергеном возникает реальная угроза жизни человека.

Коутс говорит, что не может предугадать, на что у нее будет следующая реакция. У нее иногда проявляется даже аллергия на эмоции. Так, однажды она сидела и смеялась с друзьями, в результате чего получила анафилактический шок.

Ранее сообщалось, что врач раскрыл вероятность возвращения средневековых болезней.

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