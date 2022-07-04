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1 час назад

Врач раскрыл вероятность возвращения средневековых болезней

Даша Краснова

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям рассказал, каких средневековых инфекций стоит опасаться и почему.

Врач раскрыл вероятность возвращения средневековых болезней
Фото: unsplashunsplash

По его словам, многие «побежденные заболевания» не исчезли совсем и могут возвращаться вновь. Существует даже термин «возвращающиеся инфекции». Об этом сообщает Радио Sputnik.

Возбудители некоторых опасных заболеваний по-прежнему есть в природе. Уже был опыт обнаружения вируса оспы и возбудителя чумы в вечной мерзлоте.

В сороковые годы пытались ликвидировать очаги чумы. Люди выжигали норы и ликвидировали грызунов. Но чума все равно осталась. Еще один пример – вспышка сибирской язвы на севере, когда летом оттаяли могильники погибших оленей. Проказа до сих пор представляет угрозу – это медленно поражающий микроб. После контакта с зараженным человеком обострение может произойти только через 20 лет.

Массовая вакцинация в свое время победила натуральную оспу. В природе носителей натуральной оспы нет – только люди, поэтому и была эффективна вакцинопрофилактика. Но аналог этого заболевания может сейчас возникнуть в результате мутации вируса обезьяньей оспы. Так как людей перестали вакцинировать в 1980 году, с тех пор коллективный иммунитет упал. Это несет риски мутации.

Жемчугов указал на изменение климата способствует появлению в разных регионах болезней, которых ранее в них не было. Например, в Подмосковье появился клещевой энцефалит, а в этом году – пятниста лихорадка.

До этого мы рассказывали, чем на самом деле опасна оспа обезьян.

Новости,Владислав Жемчугов,
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