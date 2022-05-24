Спасет ли вакцина? Чем на самом деле опасна оспа обезьян

В СМИ появилась информация о вспышке редкого заболевания. Речь об оспе обезьян, которая передается от животного к человеку и может быть смертельной. О вирусе известно с 1970-х, но раньше заражения были единичными. Сейчас инфекция охватила страны Европы, а на карантине находятся десятки человек. "Рамблер" поговорил с терапевтом, эндокринологом и кардиологом Алексеем Жито, и выяснил, действительно ли оспа обезьян так опасна.

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Существуют разные виды оспы: натуральная или черная оспа и оспа обезьян. Вторая сейчас распространяется по миру и представляет собой редкое вирусное заболевание, которое передается к человеку от животных. Ее симптомы не очень похожи на черную оспу и считаются более легкими, но они все равно не менее опасны.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

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Симптомы оспы обезьян

Инкубационный период оспы обезьян — обычно от семи до 14 дней, но бывает и от пяти до 21.

Жар, головная боль, воспаление лимфатических узлов, боль в мышцах, ощущение слабости.

Через пару дней после повышения температуры появляются характерные высыпания. В основном, это высыпания на лице, ладонях, стопах, на слизистых оболочках, могут быть и по всему телу.

Сыпь со временем превращается в пузыри с жидкостью, и эта жидкость выходит, как только они лопаются.

В результате на пораженных участках могут формироваться шрамы. И дальше человек выздоравливает в течение 2-4 недель. Однако случаются и летальные исходы.

Как лечить оспу обезьян

Проблема оспы обезьян в том, что для нее не разработано лечение. Это достаточно редкое заболевание, поэтому говорить о каком-то специфическом препарате против конкретного вируса не приходится.

В этом случае лечение будет сосредоточено на облегчении симптомов. А именно на применении жаропонижающих препаратов, проведении дезинтоксикационной терапии внутривенно (капельницы, которые обеспечивают регедротацию, уменьшение температуры, предотвращают появление озноба, обезвоживание).

В некоторых случаях могут быть назначены антибиотики, если есть бактериальная инфекция в легких или на коже. Антибиотики не спасут от самой оспы, но уберегут от присоединения бактерий.

В мире существует разработанный противовирусный препарат, но он одобрен не во всех странах.

Определить истинную вероятность смерти и количество летальных исходов пока невозможно, потому что количество больных людей небольшое. Это слишком новое заболевание, так как первые заболевшие еще не выздоровели. Поэтому подсчитать количество умерших от этой болезни, пока невозможно.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Вакцина от оспы

Существует активная вакцинация от оспы. Россияне, которые были вакцинированы до 1980 года, могут иметь некоторую степень защиты. Именно некоторую степень. Сказать, что вакцина от натуральной оспы защищает человека от вируса обезьяны нельзя.

Если зайдет речь о вакцинации населения, то этих людей можно будет ревакцинировать. Для этого нужно выяснить напряженность иммунитета (насколько у них иммунитет сильный, и только при необходимости будет проведена вакцинация). Это, конечно, самый эффективный метод защиты населения. В прошлом от оспы умерло много людей, но глобальная вакцинация спасла миллионы жизней.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Будет ли эпидемия

В Советском Союзе вакцинация от натуральной оспы проводилась в плановом порядке до 1980 года, сейчас в российском Национальном календаре прививок ее нет, проводится только по эпидемическим показаниям.

Поскольку уже сформировалась большая прослойках неиммунных людей, мы не знаем, кто перенесут заболевание те, кто прошел и не прошел вакцинацию. Именно поэтому возникают предпосылки к формированию эпидемии пандемии оспы.