Врач предупредила об изменении действия лекарств из-за жары

Заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева рассказала о том, как действие лекарств может меняться на жаре. Об этом сообщает РИА Новости.

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Из-за жары, как пояснила эксперт, меняется тонус сосудов. Поэтому лекарства могут действовать по-другому. При обильном потоотделении вместе с жидкостью выходят важные микроэлементы, из-за нехватки воды может происходить загустение крови.

По мнению врача, больше всего жара опасна для пожилых и маломобильных пациентов. Она посоветовала таким людям выходить на улицу или по делам до 11 утра и после 17 вечера.