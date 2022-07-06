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3 часа назад

Врач предупредила об изменении действия лекарств из-за жары

Мария Каткова

Заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева рассказала о том, как действие лекарств может меняться на жаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач предупредила об изменении действия лекарств из-за жары
Фото: Unspplash.comUnspplash.com

Из-за жары, как пояснила эксперт, меняется тонус сосудов. Поэтому лекарства могут действовать по-другому. При обильном потоотделении вместе с жидкостью выходят важные микроэлементы, из-за нехватки воды может происходить загустение крови.

По мнению врача, больше всего жара опасна для пожилых и маломобильных пациентов. Она посоветовала таким людям выходить на улицу или по делам до 11 утра и после 17 вечера.

Ранее сообщалось, что кардиолог рассказал, как вести себя в жару.

Новости,Анастасия Лебедева,
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