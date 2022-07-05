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4 часа назад

Мужчинам посоветовали изменить питание после 50 лет

Мария Иглина

Эндокринолог и диетолог Оксана Панова порекомендовала мужчинам после 50 лет кардинально изменить свое питание. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Доктор Питер".

Мужчинам посоветовали изменить питание после 50 лет
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, после 50 лет у мужчин снижается скорость обмена веществ. Если не контролировать свое питание, то можно умереть раньше времени от болезней сердца или ожирения.

"Если до 50 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок мужчина может безбоязненно употреблять 2400-2300 килокалорий, то в более зрелые годы это количество необходимо уменьшить до 1800-2000 килокалорий",

— заявила Панова.

Также диетолог посоветовала минимизировать потребление соли и сахара, и добавить в рацион больше белка, клетчатки и медленных углеводов. Панова отметила, что для восполнения белкового запаса лучше всего подойдут курица, индейка или нежирная говядина. А в качестве углеводов следует отдавать предпочтение крупам, цельнозерновому хлебу, макаронам из твердых сортов пшеницы.

Ранее стало известно, что кофе в жару может привести к инфаркту.

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