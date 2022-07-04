Названы болезни, которые можно определить по цвету языка

Врач-оториноларинголог сети клиник "Атлас" Светлана Зимина заявила, что язык человека может рассказать о различных заболеваниях ЖКТ, желчного пузыря, печени, легких, почек, сердечно-сосудистой системы или различного рода инфекциях. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Ura.ru.

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Так, по словам медика, заболевание можно определить по цвету, толщине, расположению налета на языке, а также запаху изо рта. Например, если корень языка имеет белый, серый или желтый налет, то вероятнее всего у пациента есть проблемы с ЖКТ. Также желтый оттенок связывают с проблемой в желчном пузыре и печени.

Если же налет белый и плотный, то такое бывает при интоксикации у пациентов с ОРВИ и гриппом. Кроме этого белый налет может указывать на грибковую инфекцию.

Когда язык приобретает фиолетовый оттенок, то речь может идти о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, синеватый — о заболеваниях почек.

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