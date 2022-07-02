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4 часа назад

Малышева перечислила привычки, разрушающие почки

Мира Маркина

Каждый день мы допускаем ошибки, которые ведут к изнашиванию почек. Подробнее о них рассказали медики и телеведущие программы «Жить здорово!» (Первый канал).

Дмитрий Шубин подчеркнул, что терпеть позывы в туалет нельзя.

— Если мочевой пузырь полон, часть мочи может застаиваться в мочеточниках. Возникает рефлюкс, а вместе с этим и поднимается инфекция, которая может поразить почки,

— объяснил он.

Елена Малышева предостерегла от чрезмерного потребления соли с пищей. По словам медика, избыток оседает на стенках сосудов, провоцируя отек и повышение давления.

Коллега Елены, Герман Гандельман, также отметил: если в почках увеличивается количество рецепторов, на которые действуют повышающие давление вещества, это приводит к гипертонии. Частое повышенное давление опасно и повышает риск развития почечной недостаточности.

Андрей Продеус напомнил, что избыточный прием витаминов (от 500 миллиграммов в сутки) становится одной из причин образования камней в почках.

Подводя итоги беседы о здоровье почек, медики рекомендовали отказаться от сладких напитков. Избыток сахара в крови влияет на скорость повреждения сосудистых стенок артерий, из-за чего может возникнуть атеросклероз.

Ранее «Рамблер» писал о том, что произойдет, если не спать больше суток.

Новости,Видео,Андрей Продеус,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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