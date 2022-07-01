Что произойдет с организмом, если не спать больше суток

По мнению врачей взрослый человек, чтобы хорошо себя чувствовать, должен тратить на сон не менее 8 часов в сутки. Но не всегда в силу различных причин получается оставлять сну такое количество времени. Чем может быть опасен недостаток сна, «Рамблер» разбирался с экспертом.
Как бы вы ни опровергали этот факт, недостаток сна неизбежно влияет на самочувствие человека. Вялость, снижение концентрации внимания, плохое настроение – лишь малая часть тех изменений, которые происходят в теле.
Уже через сутки, проведенные без сна, невозможно не ощутить не слишком приятные последствия.
Мозг подвергается стрессу и, пытаясь сохранить энергию, на время отключает часть нейронов. В жизни человека это проявляется сонливостью, раздражительностью, ухудшением памяти, невозможности принимать решения. Кроме того, отмечаются ухудшения слуха и зрения, нарастает напряжение в мышцах.
Специалисты заявляют, что сутки отсутствия сна можно сравнить с употреблением 60 мл алкоголя. То есть садиться за руль, не поспав около суток, так же опасно, как в состоянии алкогольного опьянения.