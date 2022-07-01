Что произойдет с организмом, если не спать больше суток

По мнению врачей взрослый человек, чтобы хорошо себя чувствовать, должен тратить на сон не менее 8 часов в сутки. Но не всегда в силу различных причин получается оставлять сну такое количество времени. Чем может быть опасен недостаток сна, «Рамблер» разбирался с экспертом.

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Сон — это то состояние организма, которое через определенные нейробиологические, химические процессы приводит к определенным изменениями, они дают нам на следующий день быть работоспособными как физически, так и умственно, и эмоционально. Существует определенная статистика: с из 60 лет 20 человек проводит во сне. Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

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Как бы вы ни опровергали этот факт, недостаток сна неизбежно влияет на самочувствие человека. Вялость, снижение концентрации внимания, плохое настроение – лишь малая часть тех изменений, которые происходят в теле.

Когда человек засыпает, происходит сортировка информации, которую он получил в течение дня. Важная информация откладывается в долговременную память, неважная отсеивается. Как бы это ни звучало, полноценный сон дает возможность полной реализации человека в состоянии бодрствования.

Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Уже через сутки, проведенные без сна, невозможно не ощутить не слишком приятные последствия.

Мозг подвергается стрессу и, пытаясь сохранить энергию, на время отключает часть нейронов. В жизни человека это проявляется сонливостью, раздражительностью, ухудшением памяти, невозможности принимать решения. Кроме того, отмечаются ухудшения слуха и зрения, нарастает напряжение в мышцах.

Доказано, что если человек недосыпает, это негативно сказывается на его жизни, двигательной активности и эмоциональном статусе. Появляется раздражительность, зацикленность на проблемах, хуже работает память, и что опасно, могут обостряться хронические заболевания. Если больше суток не спать, вероятнее всего, ничего страшного не произойдет, но такой марш-бросок требует для восполнения потраченной энергии и сил.

Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж