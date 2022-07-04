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1 час назад

Ученые нашли ключевой механизм прогрессирования Альцгеймера

Мария Иглина

Ученые Национального института квантовой науки и технологий в Японии нашли генетический механизм, который способствует прогрессированию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Найден ключевой механизм прогрессирования Альцгеймера
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, стало известно, что именно ген р62 играет ключевую роль в избирательной аутофагии или уничтожении потенциально патогенных белков, вызывающих гибель нейронов.

При болезни Альцгеймера тау-белки, которые участвуют в стабилизации и поддержании внутренней организации нейронов в головном мозге, аномально накапливаются внутри нейронов. Их накопление может избирательно подавляться аутофагией через белок-рецептор p62, который является селективным белком-рецептором аутофагии.

Ранее ученые нашли способ лечить рак груди.

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