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3 часа назад

Ученые нашли способ лечить рак груди

Мира Маркина

В пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино сообщили, что совместными усилиями российские и американские ученые выяснили, что препараты, запускающие межклеточный энтоз (поедание клетками друг друга или самих себя), способны лечить рак груди, об этом пишет ТАСС.

Ученые нашли способ лечить рак груди
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые обнаружили, что такие процессы запускает препарат, предназначенный для лечения алкоголизма – дисульфирам. Опыты продемонстрировали эффективность этого лекарственного средства против раковых новообразований. При употреблении его в течение долго времени и в повышенных дозировках, раковые клетки начинают самоуничтожаться.

Также ученые отметили, что такой способ терапии рака будет актуален в тех случаях, когда химио- и радиотерапии невозможны или безрезультатны.

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