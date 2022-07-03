Ученые нашли способ лечить рак груди

В пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино сообщили, что совместными усилиями российские и американские ученые выяснили, что препараты, запускающие межклеточный энтоз (поедание клетками друг друга или самих себя), способны лечить рак груди, об этом пишет ТАСС.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Ученые обнаружили, что такие процессы запускает препарат, предназначенный для лечения алкоголизма – дисульфирам. Опыты продемонстрировали эффективность этого лекарственного средства против раковых новообразований. При употреблении его в течение долго времени и в повышенных дозировках, раковые клетки начинают самоуничтожаться.

Также ученые отметили, что такой способ терапии рака будет актуален в тех случаях, когда химио- и радиотерапии невозможны или безрезультатны.