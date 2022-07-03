Ученые нашли способ лечить рак груди

В пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино сообщили, что совместными усилиями российские и американские ученые выяснили, что препараты, запускающие межклеточный энтоз (поедание клетками друг друга или самих себя), способны лечить рак груди, об этом пишет ТАСС.
Ученые обнаружили, что такие процессы запускает препарат, предназначенный для лечения алкоголизма – дисульфирам. Опыты продемонстрировали эффективность этого лекарственного средства против раковых новообразований. При употреблении его в течение долго времени и в повышенных дозировках, раковые клетки начинают самоуничтожаться.
Также ученые отметили, что такой способ терапии рака будет актуален в тех случаях, когда химио- и радиотерапии невозможны или безрезультатны.
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