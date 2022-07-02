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1 час назад

Врач объяснил, как лечить ожоги на дому

Мира Маркина

Пластический хирург Юрий Иншаков в беседе с News.ru рассказал, как лечить ожоги на дому. По словам медика, "народная медицина" в борьбе с данной проблемой может быть весьма эффективна.

Врач объяснил, как лечить ожоги на дому
Фото: unsplashunsplash

"Если говорить о лечении ожогов на дому или снятии болевых симптомов, тут народная мудрость не так уж и не права. От ожогов хорошо помогают специализированные кремы и различные гели — например, из алое. Отлично помогают и сметана с кефиром, так как обладают набором полезных свойств, не допускающих дальнейшего распространения ожога по коже",

– пояснил врач.

При получении солнечного ожога Иншаков рекомендовал несколько дней после этого принимать аспирин.

Специалист отметил, что существует четыре степени ожогов. Если первая и вторая не представляют серьезной опасности, то ожоги третьей и четвертой степени требуют госпитализации:

"Вообще, ожог — болячка непростая, и я настоятельно рекомендую обращаться к врачу при любом из них. Дело в том, что при самостоятельном лечении можно запустить довольно неприятные процессы и мучиться потом с этим довольно продолжительное время".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что делать при ожоге борщевиком.

Народная медицина,
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