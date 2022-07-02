Врач объяснил, как лечить ожоги на дому

"Если говорить о лечении ожогов на дому или снятии болевых симптомов, тут народная мудрость не так уж и не права. От ожогов хорошо помогают специализированные кремы и различные гели — например, из алое. Отлично помогают и сметана с кефиром, так как обладают набором полезных свойств, не допускающих дальнейшего распространения ожога по коже",