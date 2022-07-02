Врач объяснил, как лечить ожоги на дому

Пластический хирург Юрий Иншаков в беседе с News.ru рассказал, как лечить ожоги на дому. По словам медика, "народная медицина" в борьбе с данной проблемой может быть весьма эффективна.
"Если говорить о лечении ожогов на дому или снятии болевых симптомов, тут народная мудрость не так уж и не права. От ожогов хорошо помогают специализированные кремы и различные гели — например, из алое. Отлично помогают и сметана с кефиром, так как обладают набором полезных свойств, не допускающих дальнейшего распространения ожога по коже",
– пояснил врач.
При получении солнечного ожога Иншаков рекомендовал несколько дней после этого принимать аспирин.
Специалист отметил, что существует четыре степени ожогов. Если первая и вторая не представляют серьезной опасности, то ожоги третьей и четвертой степени требуют госпитализации:
"Вообще, ожог — болячка непростая, и я настоятельно рекомендую обращаться к врачу при любом из них. Дело в том, что при самостоятельном лечении можно запустить довольно неприятные процессы и мучиться потом с этим довольно продолжительное время".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что делать при ожоге борщевиком.