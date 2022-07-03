Врач предупредил об опасностях купания в водоемах

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с RT предупредил об опасностях, которые подстерегают во время летних купаний в водоемах. Он перечислил правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы ваш отдых оставался безопасным.

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В первую очередь Жемчугов призвал ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения – так человек не способен здраво оценивать риски и зачастую совершает действия, которые несут истинную угрозу его здоровью.

Также врач отметил, что не стоит игнорировать таблички с предупреждением "Купание запрещено". По словам врача, их ставят не просто так – это может означать, что в водоеме обнаружены инфекции.

«Бывают тяжёлые, особо опасные инфекции — болезнь легионеров (заболевание, проявляющееся поражением лёгочной ткани с развитием тяжёлой формы пневмонии. — RT). Надо упомянуть сопряжённую с купальным сезоном вспышку кишечных инфекций. Это дизентерия, брюшной тиф, гепатит А — там, где канализация попадает в водоёмы», — заключил Жемчугов.

Помимо этого, иммунолог порекомендовал всегда перед купанием проверять дно водоема на наличие каких-либо крупных камней, коряг, остатков сетей и прочего.