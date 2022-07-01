Назван допустимый объем шампанского в жару

"Игристые вина по крепости примерно равны тихим винам, соответственно, 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта. Без разницы, из какого алкоголя он поступает".

Однако, несмотря на это, Виталий Павлов предупредил, что употребление алкоголя в жару может вызвать обезвоживание при потере жидкости и электролитов с потом. По его словам, это может привести к более выраженному обезвоживанию, перегреву организма и другим серьезным последствиям.