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3 часа назад

Назван допустимый объем шампанского в жару

Мария Иглина

Врач-кардиолог Виталий Павлов рассказал о допустимом объеме шампанского в жару. Подробностями эксперт поделился в интервью "Газете.Ru".

Назван допустимый объем шампанского в жару
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, в жару рекомендуется выпить не более 100 миллилитров шампанского:

"Игристые вина по крепости примерно равны тихим винам, соответственно, 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта. Без разницы, из какого алкоголя он поступает".

Однако, несмотря на это, Виталий Павлов предупредил, что употребление алкоголя в жару может вызвать обезвоживание при потере жидкости и электролитов с потом. По его словам, это может привести к более выраженному обезвоживанию, перегреву организма и другим серьезным последствиям.

Кроме этого, умеренным потреблением алкоголя в день эксперт назвал одну дозу для женщин и две дозы для мужчин:

"Одна доза алкоголя — это десять миллилитров спирта (примерно 100 миллилитров вина, 330 миллилитров пива или 30 миллилитров крепкого алкоголя)".

Ранее врач рассказал, как избежать сахарного диабета.

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