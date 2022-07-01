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2 часа назад

Врач рассказал, как избежать сахарного диабета

Мира Маркина

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, какими способами можно избежать сахарного диабета, если у вас уже был диагностирован преддиабет.

Агапкин призвал увеличить физические нагрузки и заниматься спортом минимум три раза в неделю, это поспособствует уменьшению рисков развития диабета. Помимо этого, второй важной составляющей профилактики заболевания является питание – по словам доктора, необходимо свести к минимуму или вообще исключить из рациона продукты с большим содержанием простых сахаров. Полезным будет употреблять как можно больше белка.

«Подразумевается достаточно активная физическая нагрузка минимум три раза в неделю. Причем здесь в большей степени даже речь идет не о такой увеселительной прогулке, а о хорошей, интенсивной физической нагрузке, которая позволит мышцам тратить эту самую глюкозу», — отметил Сергей Агапкин.

Ранее мы писали, что холод, по мнению ученых, препятствует диабету.

Новости,Видео,Сергей Агапкин,
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