Врач рассказал, как избежать сахарного диабета

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, какими способами можно избежать сахарного диабета, если у вас уже был диагностирован преддиабет.

Агапкин призвал увеличить физические нагрузки и заниматься спортом минимум три раза в неделю, это поспособствует уменьшению рисков развития диабета. Помимо этого, второй важной составляющей профилактики заболевания является питание – по словам доктора, необходимо свести к минимуму или вообще исключить из рациона продукты с большим содержанием простых сахаров. Полезным будет употреблять как можно больше белка.