Ученые выяснили, что холод препятствует диабету

Исследователи из Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое подтвердило, что низкие температуры могут предотвратить развитие диабета.
Ученые провели эксперимент, в рамках которого поместили мышей, страдающих ожирением, в минусовую температуру. Так они заметили, что у них уменьшились воспалительные процессы, улучшилась чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы. У другой группы мышей, которая находилась в естественно среде обитания, ничего не изменилось.
Ученые связывают такой эффект с тем, что бурый жир вырабатывает марезин-2.
"Полученные нами результаты демонстрируют ранее неизвестную функцию бурой жировой ткани. Мы обнаружили, что бурый жир вырабатывает марезин-2, который устраняет системное воспаление и воспаление в печени"
В будущем эта информация может помочь в лечении людей с ожирением и другими метаболическими заболеваниями.
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