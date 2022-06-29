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55 минут назад

Ученые выяснили, что холод препятствует диабету

Мария Каткова

Исследователи из Гарвардской медицинской школы провели исследование, которое подтвердило, что низкие температуры могут предотвратить развитие диабета.

Ученые выяснили, что холод препятствует диабету
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые провели эксперимент, в рамках которого поместили мышей, страдающих ожирением, в минусовую температуру. Так они заметили, что у них уменьшились воспалительные процессы, улучшилась чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы. У другой группы мышей, которая находилась в естественно среде обитания, ничего не изменилось.

Ученые связывают такой эффект с тем, что бурый жир вырабатывает марезин-2.

"Полученные нами результаты демонстрируют ранее неизвестную функцию бурой жировой ткани. Мы обнаружили, что бурый жир вырабатывает марезин-2, который устраняет системное воспаление и воспаление в печени"

В будущем эта информация может помочь в лечении людей с ожирением и другими метаболическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что пульмонолог рассказал, о каких заболеваниях предупреждает одышка.

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