Ученые выяснили, что холод препятствует диабету

Ученые провели эксперимент, в рамках которого поместили мышей, страдающих ожирением, в минусовую температуру. Так они заметили, что у них уменьшились воспалительные процессы, улучшилась чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы. У другой группы мышей, которая находилась в естественно среде обитания, ничего не изменилось.