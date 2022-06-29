Пульмонолог рассказал, о каких заболеваниях предупреждает одышка

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, симптомом каких заболеваний может быть одышка. Об этом сообщает "Вечерняя Москва"

Одышка опасна тем, что является симптомом не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний.

"От ее типа зависит, каким заболеванием страдает человек. Например, сердечная астма является одним из проявлений ишемической болезни сердца"

Пульмонолог также пояснил, что в случае заболевания легких одышка нарастает интенсивностью. Если вы заметили этот симптом, то нужно обратиться к врачу, который уже поставит правильный диагноз.