Пульмонолог рассказал, о каких заболеваниях предупреждает одышка

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, симптомом каких заболеваний может быть одышка. Об этом сообщает "Вечерняя Москва"
Одышка опасна тем, что является симптомом не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний.
"От ее типа зависит, каким заболеванием страдает человек. Например, сердечная астма является одним из проявлений ишемической болезни сердца"
Пульмонолог также пояснил, что в случае заболевания легких одышка нарастает интенсивностью. Если вы заметили этот симптом, то нужно обратиться к врачу, который уже поставит правильный диагноз.
"Отмечу, что на начальных этапах она меньше. А со временем начинается учащение частоты дыхания, чтобы компенсировать недостаточное поступление кислорода. Одышка сигнализирует о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, саркоидозе и пневмонии"
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