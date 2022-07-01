Врач объяснил, как спасти человека при приступах аллергии

По словам доктора, весна и лето всегда являются самыми опасными сезонами для аллергиков из-за солнца и цветения многочисленных растений. Он предупредил, что в такое время людям, склонным к аллергии необходимо в обязательном порядке принимать антигистаминные средства и носить маски и солнцезащитные очки. Болибок отметил, что неподготовленный человек без медицинского образования вряд ли сможет самостоятельно помочь тому, у кого случился приступ из-за аллергии, однако о первой помощи он все же рассказал.