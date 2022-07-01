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1 час назад

Врач объяснил, как спасти человека при приступах аллергии

Мира Маркина

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "НСН", что делать, если при вас у человека случился аллергический приступ.

Врач объяснил, как спасти человека при приступах аллергии
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам доктора, весна и лето всегда являются самыми опасными сезонами для аллергиков из-за солнца и цветения многочисленных растений. Он предупредил, что в такое время людям, склонным к аллергии необходимо в обязательном порядке принимать антигистаминные средства и носить маски и солнцезащитные очки. Болибок отметил, что неподготовленный человек без медицинского образования вряд ли сможет самостоятельно помочь тому, у кого случился приступ из-за аллергии, однако о первой помощи он все же рассказал.

«Надо положить его навзничь, горизонтально, ноги приподнять кверху и немедленно вызывать скорую», – объяснил врач.

Ранее мы рассказывали, какие последствия ждут аллергиков из-за отказа от лекарств.

Новости,Владимир Болибок,
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