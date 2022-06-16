Аллергикам назвали тяжелые последствия отказа от лекарств

Врач-иммунолог, дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что отказ от антигистаминных препаратов в период обострения аллергической реакции может привести к тяжелым последствиям. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой."

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Медик объяснила, что с аллергическими реакциями помогут справиться только специальные лекарственные средства. А если отказаться от медикаментозного лечения, то болезнь может стать активнее:

"Все негативные проявления обостряются, и начинается отрицательная динамика. Например, если аллергия проявляется в виде дерматита, то раздражения возникают на новых участках кожного покрова".

Ко всему прочему также могут добавиться такие проблемы, как аллергический конъюнктивит и ринит.

"Без антигистаминных средств вам не обойтись, поскольку они подавляют цепочку иммуно-аллергических реакций и не позволяют далее развиваться клинической картине по отрицательному сценарию",