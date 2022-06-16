Стало известно, как дефицит витамина Д связан с деменцией

Ридус рассказал о результатах исследования, проведенного учеными из Университета Южной Австралии, благодаря которому им удалось выяснить тесную связь между количеством витамина Д и развитием деменции.

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Деменция касается многих людей преклонного возраста и существенно портит качество жизни. Ученые провели исследование, используя генетические данные почти 300 тысяч человек и пришли к выводу, что низкий уровень витамина Д связан с меньшим объемом мозга и рисками развития инсульта и слабоумия.

«Наше исследование является первым, в котором изучается влияние очень низкого уровня витамина D на риск развития деменции и инсульта с использованием надежного генетического анализа среди большой популяции», - отметил профессор, являющийся и автором данного исследования.

Также ученые поняли, что в 17% случаев деменцию можно было предотвратить среди некоторых популяций, просто увеличив уровень витамина и доведя его до нормального.