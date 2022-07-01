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35 минут назад

Врачи назвали неочевидные симптомы опухоли

Мира Маркина

Врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин в эфире телепередачи о здоровье "Жить здорово" предупредили женщин о том, что боль в пояснице иногда может быть признаком серьезных проблем с яичниками.

Врачи назвали неочевидные симптомы опухоли
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалисты отметили, что при частых болях в пояснице необходимо обязательно посетить врача, чтобы исключить такую серьезную патологию, как онкология. Помимо этого врачи предупредили, что без знания точной причины болей, ни в коем случае нельзя прогревать поясницу – это может сильно усугубить ситуацию.

«Нельзя вообще прогревать [поясницу] ни при каких воспалительных заболеваниях. А при раке тем более. Мы стимулируем кровоток тем самым. Кровоток питает раковую опухоль еще сильнее, и она растет быстрее и метастазирует» – заключил Шубин.

Ранее мы писали, как избежать сахарного диабета.

Новости,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,
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