Врачи назвали неочевидные симптомы опухоли

Врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин в эфире телепередачи о здоровье "Жить здорово" предупредили женщин о том, что боль в пояснице иногда может быть признаком серьезных проблем с яичниками.

Специалисты отметили, что при частых болях в пояснице необходимо обязательно посетить врача, чтобы исключить такую серьезную патологию, как онкология. Помимо этого врачи предупредили, что без знания точной причины болей, ни в коем случае нельзя прогревать поясницу – это может сильно усугубить ситуацию.