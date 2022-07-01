Ученые нашли эффективное лекарство от COVID-19

Международная команда ученых из трех разных стран провела исследование и выяснила, что при лечении коронавирусной инфекции эффективен будет препарат против онкологических заболеваний.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Специалисты заключили, что в борьбе с коронавирусом может помочь противораковый препарат апратоксин S4. Дело в том, что это средство хорошо зарекомендовало себя в работе с белками человеческого организма и в препятствии размножения многочисленных видов вирусов. Отмечается, что препарат борется с вирусными инфекциями гораздо эффективнее, чем большинство противовирусных лекарственных средств.

В ходе исследований ученые увидели, что апратоксин s4 успешно борется с такими вирусами, как грипп А, вирус Зика, вирус Западного Нила и лихорадка Денге. Что касается коронавируса, это средство не поможет избежать встречи с болезней, однако уменьшит количество спайкового белка и может предотвратить размножение вирусной РНК.