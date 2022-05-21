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2 часа назад

В России приостановили производство вакцин от коронавируса

Мира Маркина

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службы фармацевтических компаний сообщает о приостановке выпуска новых партий вакцин против коронавирусной инфекции "Спутник V", "Ковивак" и "Эпиваккорона".

В России приостановили производство вакцин от коронавируса
Фото: pixabay.compixabay.com

"Заказы на производство вакцины в 2022 году не поступали, на данный момент на складе хранится более 20 млн доз с ограниченным сроком годности, которые остаются невостребованными, в связи с чем выпуск вакцины остановлен", - прокомментировали в пресс-службе "Биокад" - компании, занимающейся выпуском вакцины "Спутник V".

Та же ситуация сложилась и с запросом на вакцины других отечественных производителей. С начала 2022 года они не получали заявок на производство и поставку вакцин, а запас имеется еще довольно большой.

Ранее мы писали о противопоказаниях назальной вакцины от COVID-19.

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