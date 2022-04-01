Лор рассказала о противопоказаниях назальной вакцины от COVID

Доктор медицинских наук, профессор кафедры отоларингологии РУДН Ирина Кириченко рассказала, кому будет противопоказана назальная вакцина от коронавируса. Этим она поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
В первую очередь, по словам медика, важно, чтобы слизистая оболочка не была повреждена:
"Если человек болеет какой-то инфекцией вирусной или бактериальной, конечно, прививать его нельзя, потому что он болеет. В полости носа будут воспалительные изменения, скорее всего, вакцина не всосётся. Есть отдельные категории лиц, когда мы понимаем, что, скорее всего, у этой вакцины будут какие-то ограничения в использовании. Например, у пациентов с острым полипозным риносинуситом с агрессивным течением, когда полипы растут, когда они заполняют полость носа, и они могут уменьшать поверхность всасывания у этих пациентов. Будет группа людей, которым, скорее всего, такая вакцина для вакцинации не подойдёт. Такое возможно"
Кириченко также отметила, что назальная инъекция может подойти для иммунизации детей. Однако она добавила, что сейчас есть вариант вакцины только для взрослых:
"Но если будет вариант такой вакцины для детей — это тоже здорово. Ребёночек лучше даст капать в нос, нежели чем колоть уколы".
Известно, что регистрация назальной вакцины планируется уже в ближайшие дни.