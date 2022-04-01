Лор рассказала о противопоказаниях назальной вакцины от COVID

"Если человек болеет какой-то инфекцией вирусной или бактериальной, конечно, прививать его нельзя, потому что он болеет. В полости носа будут воспалительные изменения, скорее всего, вакцина не всосётся. Есть отдельные категории лиц, когда мы понимаем, что, скорее всего, у этой вакцины будут какие-то ограничения в использовании. Например, у пациентов с острым полипозным риносинуситом с агрессивным течением, когда полипы растут, когда они заполняют полость носа, и они могут уменьшать поверхность всасывания у этих пациентов. Будет группа людей, которым, скорее всего, такая вакцина для вакцинации не подойдёт. Такое возможно"