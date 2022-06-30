Врачи выяснили, какие вирусы в человеке привлекают комаров

Для выяснения этого врачи проводили исследование как на мышах, так и на людях. Опытным путем им удалось узнать, что вирус Зика и лихорадка Денге вырабатывают особую молекулу, влияющую на запах носителя вируса - ацетофенон, которая оказалась крайне привлекательна для комаров. Во время исследования ученые предлагали комарам здоровых мышей и инфицированных, однако насекомые отдавали предпочтение тем, что являлись переносчиками вируса.