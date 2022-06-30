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2 часа назад

Врач предупредил о серьезных последствиях зависимости от капель от насморка

Мира Маркина

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в свежем выпуске на YouTube-канале GoB Channel рассказал о мифах, связанных с болезнями носа и ушей, там же он объяснил, чем чревата зависимость от капель для носа, сравнив ее с наркотической зависимостью.

Названы серьезные последствия зависимости от капель для носа
Фото: unsplash.comunsplash.com

Зайцев объяснил, что после впрыскивания подобных препаратов, организм начинает лениться, ведь то, что он должен вырабатывать сам, вы даете ему в гораздо больших количествах извне в виде сосудосуживающих или гормональных капель. Так и выходит, что человек "подсаживается" на капли, без которых его нос уже не справляется сам.

Однако такая зависимость крайне опасна для здоровья и выйти из нее не всегда просто.

«Кому-то поможет небольшая манипуляция, а для кого-то будет эффективна только операция, которая продлится несколько часов. Если вы используете сосудосуживающие средства, то неминуемо будет сухость слизистой носа, последует субатрофический, а затем атрофический ринит. Потом будут кровотечения, синдром отмены, тахикардия, аритмия, проблемы с головным мозгом. Они сродни наркотикам», - пояснил ЛОР-врач.

Ранее мы писали, что доктор Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии.

Новости,Владимир Зайцев,
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