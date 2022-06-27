Малышева предупредила об опасности сырой воды

Врач-терапевт и ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, какую опасность скрывает в себе родниковая вода. Пост телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.
Так, специалисты заявили, что сырая вода является источником гепатита А, поэтому ее необходимо кипятить. Малышева напомнила, что во всем мире дети начали болеть гепатитом неизвестного происхождения:
"Когда стали проверять, что это за гепатит, потому что поражалась печень, оказалось, что ни один из известных вирусов гепатита там не найден".
Что же касается признаков заболевания, то эксперты перечислили плохие показатели печени, желтые глаза, темную мочу, светлый стул и желтизну кожи.
"Не давайте детям родниковую воду и сами не пейте, прокипятите ее. Гепатит A прекрасно живет во всех родниковых источниках",
— подчеркнула ведущая и добавила, что стоит обязательно делать вакцину от гепатита А.