Онкологи рассказали о внешних признаках рака кожи

Онкологи из независимой организации по исследованию рака Cancer Research (Великобритания) рассказали, как можно определить рак кожи. Подробностями медики поделились на своем сайте.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Так, по словам специалистов, стоит обратить внимание на появление новой родинки или перерождение старой. Меланома также может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно или перерождаться в безболезненную язву.

Медики отметили, что, например, кожа в местах проявления базальноклеточного рака может быть гладкой и блестящей, иметь восковой отблеск, быть твердой и красной, чесаться, кровоточить, долго не заживать, шелушится.

А при плоскоклеточном опухоль на коже может быть чешуйчатой, с твердой головкой, приподнятой над поверхностью кожи, мягкой и кровоточащей.

Онкологи также отметили, что около 75% видов рака кожи медленно растут и почти не распространяются на другие части тела. Кроме этого, они достаточно хорошо излечимы на ранних стадиях.

Загрузка…