Онкологи рассказали о внешних признаках рака кожи

Онкологи из независимой организации по исследованию рака Cancer Research (Великобритания) рассказали, как можно определить рак кожи. Подробностями медики поделились на своем сайте.
Так, по словам специалистов, стоит обратить внимание на появление новой родинки или перерождение старой. Меланома также может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно или перерождаться в безболезненную язву.
Медики отметили, что, например, кожа в местах проявления базальноклеточного рака может быть гладкой и блестящей, иметь восковой отблеск, быть твердой и красной, чесаться, кровоточить, долго не заживать, шелушится.
А при плоскоклеточном опухоль на коже может быть чешуйчатой, с твердой головкой, приподнятой над поверхностью кожи, мягкой и кровоточащей.
Онкологи также отметили, что около 75% видов рака кожи медленно растут и почти не распространяются на другие части тела. Кроме этого, они достаточно хорошо излечимы на ранних стадиях.