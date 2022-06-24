В США зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

В американском штате Флорида было выявлено не менее 26 человек, заразившихся менингококком. Семь из них погибли, сообщает Forbes, ссылаясь на данные государственных Центров по контролю за заболеваниями (CDC).

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Менингококки вызывают менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга. Также эти бактерии могут спровоцировать заражение кровотока бактериями Neisseria meningitidis. Это осложнение способно закончиться летальным исходом буквально за несколько часов. Что самое неприятное – диагностика обоих заболеваний затруднена из-за схожести начальных симптомов с гриппом.

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