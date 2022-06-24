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24 минуты назад

В США зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

Мира Маркина

В американском штате Флорида было выявлено не менее 26 человек, заразившихся менингококком. Семь из них погибли, сообщает Forbes, ссылаясь на данные государственных Центров по контролю за заболеваниями (CDC).

В США зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Фото: unsplash.comunsplash.com

Менингококки вызывают менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга. Также эти бактерии могут спровоцировать заражение кровотока бактериями Neisseria meningitidis. Это осложнение способно закончиться летальным исходом буквально за несколько часов. Что самое неприятное – диагностика обоих заболеваний затруднена из-за схожести начальных симптомов с гриппом.

В американском Минздраве призвали граждан как можно скорее пройти вакцинацию от опасной болезни.

Ранее «Рамблер» писал о японской вакцине против старения.

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