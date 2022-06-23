Что известно о японской вакцине против старения

Вечная молодость сегодня кажется нам чем-то из области фантастики. Однако медицина развивается крайне стремительно: о препаратах, которые доступны всем сегодня, еще 30 лет назад можно было только мечтать. Именно поэтому предсказать, к каким открытиям придет человечество даже в ближайшие 10 лет довольно трудно.

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Однако ученые из Японии уже работают над вакциной, которая продлевает молодость. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

По словам японских исследователей, инновационная вакцина поможет в уничтожении так называемых зомби-клеток, которые накапливаются с возрастом и оказывают негативное влияние на соседние клетки. О работе ученых рассказал журнал The Japan Times.

Специалисты под руководством профессора Университета Джунтендо Тору Минамино выявили определенный белок в стареющих клетках людей и мышей. На основе данного белка ученые создали пептидную вакцину, которая активирует иммунную систему человека и заставляет ее атаковать клетки, которые перестали делиться.

После нескольких тестирований эксперты установили, что препарат спровоцировал выработку антител в организме мышей, которые через белые кровяные тельца атаковали стареющие клетки в их организме. Средняя продолжительность жизни грызунов, принимавших препарат, возросла на 15% по сравнению с группой тех, кому препарат не давали. Более того, у особей, которые страдали артериальной ригидностью, наблюдалось значительное сокращение повреждённых участков кровеносных сосудов.

Несмотря на то, что клинические испытания на людях будет возможно провести не ранее, чем через несколько лет, уже можно смело сказать, что открытие японцев выглядит многообещающим.