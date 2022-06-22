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58 минут назад

В Британии из-за следов вируса полиомиелита объявили ЧП национального масштаба

Диана Товсепова

Британские санитарные власти объявили ЧП национального масштаба из-за того, что на территории страны были обнаружены следы вируса полиомиелита.

В Британии из-за следов вируса полиомиелита объявили ЧП национального масштаба
Фото: © 2015 Christian Emmer© 2015 Christian Emmer

Местные СМИ, ссылаясь на заявление Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA), сообщили, что в лондонской канализации обнаружены следы опасного вируса.

«Следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона в период с февраля по июнь. Предприятие обслуживает районы города, общее население которых составляет чуть меньше 4 млн человек», — сказано в сообщении.

Полиомиелит в начале ХХ века называли «детским параличом». Позже стало понятно, что энтеровирус. Медики назвали его болезнью главных рук, потому что заражение происходит через продукты питания и зараженную одежду.

Жертвами вируса в большинстве случаев становятся дети до семи лет, однако регистрируются и заражения среди взрослых. Поэтому вирус до сих пор циркулирует в странах с низкой санитарной культурой.

Среди симптомов заражения выделяют слабость, боль в горле, высокая температура тела. Позже вирус добирается до спинного мозга, а конечности скрючиваются. Такую стадию заболевания практически невозможно излечить, а дети со спинальной формой становятся инвалидами.

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