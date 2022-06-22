Названы болезни, симптомом которых может быть лень

Многие считают лень особенностью характера или просто показателем общей усталости и плохого настроения. Однако врачи считают, что лень, на самом деле, может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко изданию VM.ru.

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"Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз", — подчеркивает медик.

По ее словам, при гипотериозе человек испытывает слабость, подвержен апатии и лени. Кроме того, специалисты отмечают, что лень может быть симптомом депрессии.