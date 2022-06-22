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2 часа назад

Названы болезни, симптомом которых может быть лень

Диана Товсепова

Многие считают лень особенностью характера или просто показателем общей усталости и плохого настроения. Однако врачи считают, что лень, на самом деле, может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко изданию VM.ru.

Названы болезни, симптомом которых может быть лень
Фото: PxherePxhere

"Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз", — подчеркивает медик.

По ее словам, при гипотериозе человек испытывает слабость, подвержен апатии и лени. Кроме того, специалисты отмечают, что лень может быть симптомом депрессии.

Ранее мы писали о том, какие анализы можно сдать, чтобы узнать причины хронической усталости.

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