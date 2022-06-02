Какие анализы выявят причину хронической усталости

Постоянное ощущение упадка сил может быть связано не только с недосыпом или переутомлением, но и с несколькими заболеваниями. Исключить их можно лишь после обследования. Какие анализы вы можете сдать уже сейчас, расскажет “Рамблер”.

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Гипотиреоз

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Состояние, при котором гормонов щитовидной железы становится меньше, чем необходимо для нормальной жизни, отражается на самочувствии. Помимо усталости пациенты часто жалуются на ухудшение памяти, снижение артериального давления, сухость кожи, отечность лица, боли в суставах и запоры. У женщин может нарушиться цикл, у мужчин – снизиться либидо.

Как проверить: сдать кровь из вены на гормоны ТТГ и Т4.

Анемия

Беспричинная усталость – частое следствие анемии. Само заболевание возникает из-за недостатка эритроцитов и гемоглобина в крови. Они переносят кислород. Если его мало, то все органы испытывают гипоксию. В результате пациент чувствует апатию и сонливость. При анемии могут выпадать волосы, ногти – ломаться, голова – кружиться. Шум в ушах, одышка, беспричинное учащение пульса, нарушения обоняния и вкуса также часто появляются при этом заболевании.

Как проверить: сдать общий анализ крови.

Также результаты этого обследования могут выявить наличие скрытого воспаления (хронического холецистита или артрита) и лейкоза.

Сахарный диабет

При возникновении сахарного диабета в крови пациента появляется слишком много глюкозы, которую организм не в состоянии переработать. Один из симптомов этого заболевания – как раз постоянная усталость и повышенный аппетит.

Для диагностики сахарного диабета на первом этапе достаточно сдать анализ крови. Накануне не рекомендуется пить алкоголь, заниматься физическими нагрузками. Поесть последний раз можно за 8-14 часов до сдачи крови. Поскольку анализ сдается натощак, можно пить воду без газа и добавок.

Красная волчанка

Если помимо усталости вы заметили появление странной сыпи на теле и боли в суставах, рекомендуем сдать анализы на выявление аутоиммунного заболевания – красной волчанки.

Как проверить: сдать анализ крови из вены на антитела к системной красной волчанке.

Дефицит витаминов D и B12

Вместе с апатией и слабостью при дефиците этих витаминов в качестве сопутствующих симптомов появляются нарушения сна, боль в мышцах и суставах, у женщин — нарушения менструального цикла. Острый дефицит витамина D может стать причиной остеопороза и бесплодия.

При нехватке витамина B12 пациенты жалуются на ухудшение памяти и зрения, снижение работоспособности, онемение пальцев, головные боли.

Как проверить: сдать анализ крови из вены на витамины D и B12.

Скрытые инфекционные заболевания

Некоторые инфекции никак не проявляются, кроме хронической усталости. Но проверить наличие в организме возбудителей абсолютно всех заболеваний нереально. Поэтому постарайтесь исключить хотя бы самые распространенные – вирус Эпштейна — Барра и гепатит C.

Как проверить: сдать анализ крови на выявление возбудителя и антител.

Когда вы получите на руки результаты, не стоит торопиться и пытаться расшифровать их, например, с помощью интернет-источников. Или обращаться за советом к знакомым и назначать себе лечение. Почему это опасно, “Рамблеру” рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.