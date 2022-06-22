Врач рассказал о популярности пересадки зубов

Врач рассказал о возможности пересаживать здоровый зуб с одной стороны в то место, где разрушился другой, вместо того, чтобы восстанавливать разрушенный зуб с помощью титанового шурупа, который устанавливается в костную ткань. Такая процедура актуальна в случае, если старый зуб удален или разрушен.