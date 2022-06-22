Врач рассказал о популярности пересадки зубов

Издание "Lenta.ru" передает слова врача-ортодонта Андрея Опарина, который заявил, что пересадка зубов становится новым трендом в качестве альтернативы имплантации.
Врач рассказал о возможности пересаживать здоровый зуб с одной стороны в то место, где разрушился другой, вместо того, чтобы восстанавливать разрушенный зуб с помощью титанового шурупа, который устанавливается в костную ткань. Такая процедура актуальна в случае, если старый зуб удален или разрушен.
Также врач добавил важную оговорку - собственные зубы приживаются реже, чем импланты, и пациента об этом непременно предупреждают и предлагают подписать соответствующее соглашение перед началом процедуры.
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