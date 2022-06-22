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1 час назад

Врач рассказал о популярности пересадки зубов

Мира Маркина
Андрей Опаринэксперт

Издание "Lenta.ru" передает слова врача-ортодонта Андрея Опарина, который заявил, что пересадка зубов становится новым трендом в качестве альтернативы имплантации.

Врач рассказал о популярности пересадки зубов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач рассказал о возможности пересаживать здоровый зуб с одной стороны в то место, где разрушился другой, вместо того, чтобы восстанавливать разрушенный зуб с помощью титанового шурупа, который устанавливается в костную ткань. Такая процедура актуальна в случае, если старый зуб удален или разрушен.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>«При пересадке зуба его связочный материал обычно погибает, и он прирастает к кости. По своему функционалу он становится практически неотличимым от импланта».


Фото

Андрей Опарин

Главный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт



Также врач добавил важную оговорку - собственные зубы приживаются реже, чем импланты, и пациента об этом непременно предупреждают и предлагают подписать соответствующее соглашение перед началом процедуры.

Ранее мы рассказывали, какая зубная боль может быть смертельно опасной.

Новости,Андрей Опарин,
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