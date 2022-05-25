Стоматолог рассказала, когда зубная боль может быть смертельно опасной

"Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова"