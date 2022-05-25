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2 часа назад

Стоматолог рассказала, когда зубная боль может быть смертельно опасной

Мария Каткова

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, в каком случае зубная боль может стать причиной летального исхода. Об этом сообщает Ura.ru.

Стоматолог рассказала, когда зубная боль может быть смертельно опасной
Фото: PixabayPixabay

Эксперт предупредила о флюсе, так как он подразумевает воспалительный процесс. По словам Балакиревой, если вовремя не начать лечение, болезнь может закончиться летально.

"Там может быть гной. Если плохой иммунитет у человека, абсцесс обостряется. Нужно вовремя обращаться к врачам, чтобы не было таких осложнений. Зубы близко расположены к нервам, поэтому это очень опасно. Нужно понимать, что это голова"

Также стоматолог посоветовала обращаться к компетентным врачам и не исключать воспалений в зубах. Правильная диагностика также важна в лечении.

"Был случай, когда у ребенка отекло лицо и мама вызвала скорую. Ей диагностировали отек Квинке и поставили укол. Отек должен был уйти. Мама забрала ребенка и отвезла к стоматологу. У нее был воспалительный процесс, связанный с молочными зубами. Если бы женщина доверилась врачу, который неверно провел диагностику, ребенок бы умер"

Ранее сообщалось, что стоматолог рассказал, когда не стоит удалять зуб.

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