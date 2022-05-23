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52 минуты назад

Стоматолог рассказал, когда не стоит удалять зуб

Мира Маркина

Обнаружение кисты в зубе еще не является показанием к его удалению, считает стоматолог Вячеслав Минко. Главный врач клиники DR Minko Dental Clinic рассказал «Газете.Ru», какие методы лечения этого случая есть сейчас.

Стоматолог рассказал, когда не стоит удалять зуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киста зуба предполагает образование околокорневой полости, которая заполнена инфицированными тканями, отмершими клетками, пульпой. Однако эксперт рекомендует не спешить с операцией по удалению.

Вячеслав Минко объяснил, что для лечения кист стоматологи используют высокоточный микроскоп. Он позволяет специалистам тщательно почистить корневой канал зуба от инфекции. Затем его заполняют обеззараживающим раствором, который активируется ультразвуком.

«Таким образом раствор проникает по всем канальцам, где есть инфекция и убивает ее. После этого стоматолог приступает к восстановлению самого зуба», — объяснил процедуру эксперт.

Стоматолог подчеркнул, что все манипуляции возможно провести в рамках одного приема. Установка временной пломбы, которая ненадежна в плане защиты от инфекции, не требуется.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему на самом деле вы скрипите зубами во сне.

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