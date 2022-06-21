Врач рассказала, как избавиться от головных болей в жару

Чтобы не мучиться от головных болей летом, важно разобраться в причинах неприятного симптома. Подробнее о них «Аргументам и фактам» рассказала невролог-вегетолог Елена Беленко.

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В жару тело интенсивно потеет, пытаясь таким образом охладиться. Если потеря жидкости не восполняется, то это чревато спазмом сосудов головы. И, как следствие, появлением боли. Елена Беленко рекомендовала не допускать этого и пить воду больше, чем обычно, при отсутствии противопоказаний.

Также эксперт предупредила: головная боль (точнее клиновидно-небная ганглионевралгия) может возникнуть и вследствие употребления мороженого, холодной жидкости или кусков льда.

«Сначала организм чувствует внезапный сильный холод во рту или горле, далее он пытается отреагировать и согреть эти охлажденные зоны. Кровеносные сосуды по всей голове расширяются, пропуская дополнительную кровь в эту область для обогрева. Это быстрое изменение размера кровеносных сосудов вызывает внезапную боль», – отметила врач.

Колебания артериального давления (как «вверх», так и «вниз») тоже могут быть причиной головной боли. Вегетативная система адаптируется медленно. Чтобы облегчить ей работу, следует найти прохладное помещение, положить на лоб специальный компресс и восполнить нехватку воды.

Если давление снизилось и возникла головная боль, то рекомендуется положить ноги на подушку, чтобы они оказались выше головы. При повышении – принять привычное лекарство и обратиться к врачу.

У пациентов с мигренью приступы могут учащаться, предупредила врач. Этому также способствуют обезвоживание, перепады температуры, жаркая погода и яркий солнечный свет.