Врач рассказала, как правильно ходить в баню

Простые правила, которыми многие часто пренебрегают, лишают пользы пребывание в бане. Как нужно проводить банные процедуры, Pravda.Ru рассказала врач-инфекционист, нутрициолог Светлана Ищенко.

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Эксперт рекомендовала за пару часов до похода в баню воздержаться от приема пищи. Можно выпить чай или имбирный отвар с корицей. Последний расширит сосуды и благоприятно воздействует на кровообращение.

Чтобы посещение бани было полезным, температура в парилке не должна превышать 65 градусов Цельсия.

«Люди идут в баню, чтобы очистить организм, поэтому важен лимфоотток. Это делается, чтобы очищать канализацию наших клеток – лимфатическую систему. И по физиологии при температуре 65 градусов лимфа будет жидкая. Иначе лимфа превращается в кисель и ее выброс затрудняется», – объяснила инфекционист.

Не лишним будет использование в бане скрабов (например, сделанных собственноручно) на основе соли, соды, меда и оливкового масла.

Также Светлана Ищенко рекомендовала сократить до пяти минут первый заход в парилку. А следующие можно увеличить на 15 минут.

«Первый пот нужно смывать. В идеале в баню ходить нужно до седьмого пота. Седьмой пот уже чистенький», – резюмировала эксперт.